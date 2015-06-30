

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamada, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında TEOG sonuçlarının tüm öğrencilere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında bilgiler verdi.



Öğrencilerin tercih döneminin 6 Temmuz'da başlayacağını dile getiren Tekin, bu dönemde Türkiye genelinde 2 binin üzerinde tercih danışmanlığı komisyonu oluşturduklarını, öğrencilerin bu komisyonlarda tercih süreciyle ilgili her türlü sorularına yanıt bulabileceklerini söyledi.



"Art niyetli açıklamalara itibar etmeyin"



Tercih sürecinde bazı hususların altını çizmek istediğini ifade eden Tekin, "Öğrencilerimiz, bakanlıktan yapılan açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar etmesinler. Öğrenciler, 'takvim sarktı, kayıtlar iptal edildi, sorular iptal edildi' gibi çok sayıda yanlış ve art niyetli açıklamalarla bugünlerde muhatap olabilirler. Lütfen bunlara itibar etmesinler." uyarısında bulundu.



“Yargı kararlarının gecikmesi bizi sıkıntıya sokuyor”



Takvimde gecikmelerin olmaması için geçen yıl ivedi yargılama ile ilgili bir kanun çıktığını ve yargılama sürecinin belli bir süreyle sınırlandırıldığını anımsatan Tekin, şöyle devam etti: "Yargı kararlarının gecikmesi, bizi ciddi şekilde sıkıntıya sokuyor. Bütün sistem alt üst oluyor. Yerleştirmeye esas puanlar, bizden kaynaklanmayan, ama yargının kararını geç vermesinden kaynaklanan sebeplerle birkaç günlük gecikmeyle açıklandı. Bu gecikme, takvimi aksatacak bir gecikme değil ama, kılavuzda belirttiğimiz tarihten birkaç gün sonra sonuçları ilan etmek zorunda kaldık. Bunun temel sebebi, yargı kararının gecikmesidir. Başka da bir sebebi yoktur. Sadece bir soruyu yargı iptal etti. Bu soruda da biz haklı olduğumuzu düşünmemize rağmen, sorumuzun doğru olduğundan emin olmamıza rağmen, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin daha fazla mağdur olmaması için, itiraz ettiğimizde 15 günlük temyiz süresi sebebiyle mağduriyet yaşanmaması için temyiz başvurusunda da bulunmuyoruz." şeklinde konuştu.



Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet iddiaları



Müsteşar Tekin, bugün bazı öğrencilerle ilgili, "Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olduğu halde puanlarının "Sıfır almış gibi hesaplandığı" yönündeki iddiaların anımsatılması üzerine şunları kaydetti:



"Bu konuda bize ulaşan yazılı bir başvuru yok, ancak medyada yer alan haberlerden hareketle Bilgi İşlem Başkanlığımızı arayan veliler var. MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz derhal araştırma başlattı. Araştırma neticesinde bu konuda, kimseyi mağdur etmeyiz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmadan gereken neyse yaparız. Ama şu anda velilerimiz, öğrencilerimiz, bu konudaki yanlış bilgilendirmelere, yanlış yorumlara itibar etmesinler.



Bilindiği gibi derslerden muaf olmak, yazılı bir talebe bağlı olarak gerçekleştirilen bir idari işlem. Yazılı talebi olan öğrencilerimizin başvuruları kabul edildiği anda e-okul verilerine muaf olduğu bilgisi çıkar ve öğrenci muaf olur. Yazılı talebi olmayan bir öğrencinin hem de dini inançlarının açıklanması gibi oldukça hassas bir konuda kendiliğinden muaf kabul edilmesi hem hukuken mümkün değil ve hem de bir temel hak ihlali. Dolayısıyla ancak muafiyet talebi kabul edilen öğrencilerimizle ilgili muafiyet işlemleri yapabiliriz. Eğer bu anlamda talebi değerlendirilmemiş öğrencilerimiz varsa bu hata düzeltilir ama bunun dışında bir işlem yapılması mümkün değil.