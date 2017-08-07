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MEB AÇIKLADI! TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARI, SAAT 19:00'DA AÇIKLANACAK


MEB Açıkladı! TEOG Yerleştirme Sonuçları, Saat 19:00'da Açıklanacak
Tarih : 07 Ağustos 2017, 19:20
Puan Ver : Meb Açıkladı! Teog Yerleştirme Sonuçları, Saat 19:00'da Açıklanacak(9/10)5

Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçları bugün saat 19.00'da açıklanacak. Sonuçlara www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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