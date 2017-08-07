MEB AÇIKLADI! TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARI, SAAT 19:00'DA AÇIKLANACAK
Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçları bugün saat 19.00'da açıklanacak. Sonuçlara www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Kaynak: haberinburada
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