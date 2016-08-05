

15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alınacak







Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alınacağını açıkladı.







KPSS PUANI 50'NİN ÜZERİNDE OLANLAR BAŞVURABİLECEK







Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, KPSS puanı 50 ve üzeri olanlar sözlü sınava başvurabilecek. Öğretmen atamalarında ön başvurular 8-11 Ağustos tarihlerinde alınacak.







ATAMALAR 10 EKİM'DE







15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 10 Ekim'de yapılacak.







İşte MEB'den gelen açıklama:







"27/07/2016 tarihli ve 29783 Sayılı (Mükerrer 2.) Resmi Gazetede Yayımlanan 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler İle Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 03/08/2016 tarihli ve 29790 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında, Bakanlığımızın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kuramlarına 15.000 pozisyona sözleşmeli öğretmen istihdam edilecektir.







İLAN EDİLEN KADRONUN 3 KATI ADAY SÖZLÜ SINAVA KATILACAK