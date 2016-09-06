Fırat Kalkanı ile zorda kalan PYD'ye ‘üst akıl' eli uzandı. Obama'nın Temsilcisi McGurk'ün Kobani'de olduğu ortaya çıkarken, bu gelişme ile eş zamanlı olarak örgüt sözde Bab Askeri Şurası kurdu ve isyan eden Araplara gıda ambargosu uygulamaya başladı.



Fırat Kalkanı Operasyonu PYD'yi zor durumda bırakınca ‘üst akıl' soluğu yeniden Kobani'de aldı. Suriye merkezli ARA News'e göre, Obama'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi Brett McGurk Kobani'yi ziyaret etti. Çok sayıda PYD yetkilisiyle görüşen McGurk'ün, örgüte “ABD'nin desteği sürüyor, sürecek” mesajı verdiği öğrenildi.







BAB PLANI







McGurk'ün ziyaretine eş zamanlı olarak PYD ‘Bab Askeri Şurası' kurdu ve isyan eden Arap gruplara gıda ambargosu uygulamaya başladı. Sözde Demokratik Suriye Güçleri (DSG) adına konuşan Telal Silo, PYD'nin büyük oranda Fırat'ın doğusuna çekildiğini; bir Arap bölgesi olan Bab'a ilerlemeyeceğini belirtti. Fakat örgüt daha önce de Fırat'ın doğusuna döndüklerini, Münbiç'te DSG unsurlarının bulunduğu yalanını söylemişti. Silo, “Bab Askeri Konseyi ve Bab halkından oluşan bir güç DAEŞ'in kendilerinden aldığı kentlerini özgürleştirmek için ilerliyorlar. Stratejik bir ortaklık çerçevesinde lojistik yardımda bulunuyoruz” dedi.