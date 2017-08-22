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McDonald's Hindistan'da 169 Restoranını Kapattı

MCDONALD'S HİNDİSTAN'DA 169 RESTORANINI KAPATTI

McDonald's, franchise şirketiyle yaşadığı bir anlaşmazlık sonucu, Hindistan'daki 169 restoranını kapattı.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 13:20
Puan Ver : Mcdonald's Hindistan'da 169 Restoranını Kapattı(8/10)4

McDonald's kuzey ve doğu Hindistan'daki bütün restoranlarını kapattı. Franchise alan Connaught Plaza şirketi ile McDonald's arasındaki anlaşmazlık yüzünden kuzey ve doğu Hindistan'daki 169 mağaza kapandı.

6 BİN 700 KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Connaught Plaza'nın yetkilisi Vikram Bakshi McDonald's'a karşı bütün yasal haklarını kullanacaklarını belirtti.

McDonald's firmaya çektiği ihtarnamede 15 gün içinde restoranlarından McDonald's'a ilişkin bütün görsel ve tarifleri kaldırmasını istedi.

İki kurum arasındaki anlaşmazlığın sebebi bilinmezken 6 bin 700 kişinin işsiz kalması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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