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mccain'den suriye'ye gizli ziyaret!

MCCAİN'DEN SURİYE'YE GİZLİ ZİYARET!

Hafta başında Ankara'yı ziyaret eden ABD'li senatör McCain'in, Türkiye'ye gelmeden önce Suriye'nin kuzeyine gittiği ortaya çıktı. Senatörün sözcüsü bölgede IŞİD'e karşı savaşan askerlerin ziyaret edildiğini söyledi ancak Amerikan medyası Kobani'de YPG liderleriyle görüşme gerçekleştiğini yazdı.

Tarih : 23 Şubat 2017, 09:03
Puan Ver : Mccain'den Suriye'ye Gizli Ziyaret!(8/10)8


ABD'li Cumhuriyetçi Senatör John McCain'in, hafta başında başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden önce Suriye'nin kuzeyine ziyarette bulunduğu açıklandı.



Arizona Senatörü McCain'in sözcüsü, senatörün Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDF) destek veren ABD askerleriyle görüştüğünü söyledi.



 



kaynak:milliyet






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