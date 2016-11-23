

Intel Security, yılın güvenlik risklerine en açık ürünlerini belirleyen McAfee Hack 'lenmeye En Müsait Hediyeler Listesi'nin ikincisini yayınladı.







Yılbaşı döneminin yaklaşmasıyla artan hediye alımlarında internete bağlı, yeni nesil cihazlar büyük ilgi görüyor. Ancak bu cihazlar birtakım güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Bu yılki araştırma sonuçlarına göre McAfee hack 'lenmeye en müsait hediyeler listesinde bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, ortam yürütücüler (media player), veri akışı belleği (streaming stick), akıllı ev otomasyon aletleri ve son olarak da drone'lar yer alıyor.



Teknoloji hızla geliştikçe pek çok cihaz bağlanabilirlik özelliği kazanıyor ve en umulmadık cihazlar dahi güvenlik riskleri oluşturabiliyor. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu laptop (%73), cep telefonu (%70) ve tablet (%69) gibi uzun zamandır kullanımda olan internete bağlı cihazların güvenlik zafiyetlerinin farkında. Ancak dijital dünyaya yeni adım atan pek çok cihazla ilgili riskler hakkında yeterince bilinçli değiller. Bu cihazlar arasında drone (%20), oyuncaklar (%21), sanal gerçeklik teknolojileri (%18) ve evcil hayvan hediyeleri (%11) bulunuyor. Tüketicilerin %75'i online kimliklerini korumaları gerektiğine inanıyor fakat sadece %50'si bunu sağlamak için gerçek anlamda önlem aldığını düşünüyor.



McAfee'nin yeni araştırmasını değerlendiren Intel Security Baş Güvenlik Yöneticisi Gary Davis, “Yılbaşı tatil dönemi yaklaşırken tüketicilerin hediye listesinin başında internet bağlantılı cihazlar yer alıyor. Bu eğilim çok doğal olmakla birlikte tüketicilerin halen yeni bir cihazı ne şekilde korumaları gerektiğini bilmemeleri endişe verici. Tüketiciler genellikle yeni bir cihaz alındığında hemen kullanmaya başlıyorlar ve öncelikle cihazın doğru bir şekilde güvenliğini sağlamayı unutuyorlar. Siber suçlular kişisel verileri elde etmek, çeşitli zararlı yazılımları yaymak, kimlik hırsızlığı ve hatta Dyn saldırısında olduğu gibi DDoS saldırıları gerçekleştirmek için bu güvenlik açığını kullanabilirler” dedi.



Tüketicilerin tüm bu güvenlik risklerini birkaç önlem alarak minimize etmeleri mümkün. Tüketicilerin mutlu ve güvenli bir tatil dönemi geçirmeleri için alınabilecek temel önlemler;







Cihazınızı koruyun. Cihazlarınız hem eviniz hem de kişisel bilgilerinizin kontrol edildiği kilit noktalardır. Cihazlarınızın McAfee LiveSafe gibi kapsamlı bir güvenlik ürünü ile korunduğundan emin olun.









Sadece güvendiğiniz Wi-Fi ağlarını kullanın. Başta akıllı ev uygulamaları olmak üzere cihazlarınızı genel kullanıma açık Wi-Fi ağları üzerinden kullanmak sizi ve evinizi risklere açık hale getirir.









Tüm yazılımları güncel tutun. Üreticilerin yayınladığı program düzeltmeleri ve güncellemeleri anında yükleyin böylece cihazınızı son çıkan tehditlere karşı koruma altına alabilirsiniz.









Güçlü bir şifre ve PIN kullanın. Eğer cihazınız destekliyorsa çok faktörlü doğrulama (MFA-multi-factor authentication) özelliğinden yararlanın. Bu özellik yüz tanıma, parmak izi gibi yöntemlerle şifre işlemlerinizi ve güvenliğinizi maksimum seviyede sağlar.









Tıklamadan önce düşünün. Tanımadığınız kişilerden gelen link'ler konusunda dikkatli olun ve her zaman koruma altında olmak için internet güvenlik yazılımı kullanın. Link'ten emin olmak için tarayıcının alt köşesinde bulunan link hedef dosyasının tam URL'sini bulabilirsiniz.







Bu yılın hack'lenmeye en müsait hediyeleri ise şunlar:







Laptop ve Bilgisayar







Laptop ve bilgisayarlar güzel bir hediye alternatifi olarak öne çıkıyor ancak ne yazık ki bilgisayarları hedefleyen pek çok zararlı yazılım uygulamaları bulunuyor ve bunlar Windows bazlı cihazların ötesinde çok kapsamlı bir alanda yaygınlaşıyor.







Akıllı Telefonlar ve Tablet







Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin %64'ü yılsonu tatili öncesi akıllı telefon ya da tablet satın almayı planlıyor. Laptop ve bilgisayarlarda olduğu gibi bu cihazlarda da zararlı yazılımlar kişisel ve finansal bilgilerin çalınmasına neden olabilir.







Ortam Yürütücü ve Veri Akışı Belleği







Ortam yürütücü (media player) ve veri akışı belleği (streaming stick) tüketicilerin film ve TV izleme deneyimlerini zenginleştiren yenilikler. Ancak tüketiciler bu cihazlarını güncellemeyerek farkında olmadan evlerine siber suçluları davet etmiş oluyor.







Akıllı Ev Otomasyon Cihazları ve Uygulamalar







İnternet bağlantılı ev cihazları ve uygulamaları tüketicilere evlerini akıllı telefonları aracılığıyla yönetme imkanı tanıyor. Ne yazık ki hacker'lar bu trend doğrultusunda Bluetooth ile kumanda edilen kapı kilitleri başta olmak üzere tüm ev otomasyon cihazlarını ele geçirmek üzere teknikler geliştirdiler.







Drone







Uzaktan kumanda edilebilen hava ya da kara aracı olan drone'ların satışlarının 2022 yılında 20 milyar Dolar'a ulaşması bekleniyor. Bu araçlar video ve fotoğraf çekiminde eşsiz açılar yakalayabiliyor. Fakat güvenliği sağlanmayan drone'lar GPS sinyalleri bozularak hack'lenebiliyor ya da akıllı telefon uygulamasıyla gasp edilebiliyor.



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