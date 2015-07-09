MB REZERVLERİ YÜKSELDİ
MB döviz rezervleri Haziran başından bu yana ilk kez yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 405 milyon dolar artarak 120 milyar 315 milyon dolara yükseldi. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 3 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 103 milyon dolar artarak 101 milyar 874 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 100 milyar 771 milyon dolar düzeyindeydi
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