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mb rezervleri yükseldi

MB REZERVLERİ YÜKSELDİ

MB döviz rezervleri Haziran başından bu yana ilk kez yükseldi

Tarih : 09 Temmuz 2015, 16:31
Puan Ver : Mb Rezervleri Yükseldi(5/10)3


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 405 milyon dolar artarak 120 milyar 315 milyon dolara yükseldi. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 3 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 103 milyon dolar artarak 101 milyar 874 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 100 milyar 771 milyon dolar düzeyindeydi








Etiketler: Mb  Rezervleri  Yükseldi    haber

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