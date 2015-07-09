

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 405 milyon dolar artarak 120 milyar 315 milyon dolara yükseldi. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 3 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 103 milyon dolar artarak 101 milyar 874 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 100 milyar 771 milyon dolar düzeyindeydi