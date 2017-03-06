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Mazot Ve Gübre Desteği Ne Zaman Ödenecek?
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mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Çelik'in tarımsal destek ödemeleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklama, şöyle:

Tarih : 06 Mart 2017, 15:54
Puan Ver : Mazot Ve Gübre Desteği Ne Zaman Ödenecek?(6/10)5


DESTEKLER NE ZAMAN YATIRILACAK?



Bakan Çelik'in tarımsal destek ödemeleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklama, şöyle: "2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 24 Şubat'tan itibaren üreticilerimize toplam 2 milyar 118 milyon TL'lik ödeme yapılacak. Ödemeler kapsamında; mazot desteği için 722,7 milyon TL, gübre desteği için 877 milyon TL, hububat ve bakliyat desteği için 197 milyon TL, yem bitkileri desteği için 240 milyon TL, hayvan hastalıkları tazminatı için 10 milyon TL, hayvan gen kaynakları için 7 milyon TL, sertifikalı tohum kullanım desteği için 57 milyon TL, sertifikalı fidan kullanım desteği için 3 milyon TL ve lisanslı depoculuk desteği için 4 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyar 118 milyon liralık hibe desteği verilecek.



Destek ödemeleri 24 Şubat Cuma günü saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Ödemelere, TC kimlik numarasının son hanesine göre önümüzdeki hafta da verilmeye devam edilecek. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayan ödemeler de dâhil edildiğinde üreticilerimize ödenen meblağ tutarı 2.8 milyar TL'yi bulacak. Böylelikle 2017 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 12,8 milyar TL'lik tarımsal hibe desteğinin yüzde 22'lik kısmını ödemiş olacağız"



 



kaynak:ahaber








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