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mazhar alanson'dan çarpıcı cem yılmaz itirafı

MAZHAR ALANSON'DAN ÇARPICI CEM YILMAZ İTİRAFI

Usta sanatçı Mazhar Alanson, Habertürk'te yayınlanan 'Burası Haftasonu programında Oylum Talu'nun sorularını yanıtladı.

Tarih : 10 Haziran 2017, 15:09
Puan Ver : Mazhar Alanson'dan Çarpıcı Cem Yılmaz İtirafı(9/10)11


Mazhar Fuat Özkan'ın yeni albümü ve 'Mazhar Olmak' kitabıyla ilgili konuşan Mazhar Alanson, Cem Yılmaz ile yeni bir filmde rol alıp almayacağına yönelik soruya da yanıt verdi.



"BAZI KABAHATLERİM OLDU HERHALDE"



'Hokkabaz' filmine işaret eden Mazhar Alanson, "Bir yerde bir kırgınlık oldu. Arkadaşlık konusunda değil, film konusunda. Benim bazı kabahatlerim oldu herhalde. Çocuk bundan sonra korktu herhalde benimle çalışmaya" dedi.



"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK'IN 20'NCİ YILI"



Cem Yılmaz'ın 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin 20'nci yılı için 40 dakikalık bir proje düşündüğünü okuduğunu kaydeden Mazhar Alanson, sözünü ettiği kırgınlığın ciddi şeyler olmadığını, "Küçük bir şeyden olmuştur, ciddi bir şey değildir" sözleriyle dile getirdi.



 



kaynak:sabah








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