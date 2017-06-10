

Mazhar Fuat Özkan'ın yeni albümü ve 'Mazhar Olmak' kitabıyla ilgili konuşan Mazhar Alanson, Cem Yılmaz ile yeni bir filmde rol alıp almayacağına yönelik soruya da yanıt verdi.







"BAZI KABAHATLERİM OLDU HERHALDE"







'Hokkabaz' filmine işaret eden Mazhar Alanson, "Bir yerde bir kırgınlık oldu. Arkadaşlık konusunda değil, film konusunda. Benim bazı kabahatlerim oldu herhalde. Çocuk bundan sonra korktu herhalde benimle çalışmaya" dedi.







"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK'IN 20'NCİ YILI"







Cem Yılmaz'ın 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin 20'nci yılı için 40 dakikalık bir proje düşündüğünü okuduğunu kaydeden Mazhar Alanson, sözünü ettiği kırgınlığın ciddi şeyler olmadığını, "Küçük bir şeyden olmuştur, ciddi bir şey değildir" sözleriyle dile getirdi.







kaynak:sabah