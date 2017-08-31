MAZERET ATAMASI İLE ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTEYEN ÖĞRETMENLERE MÜJDE
Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlere mazerete bağlı ikinci il içi ve il dışı atamaları ile alan değişikliği konularında yeniden hak tanındı.
MEB'in internet sayfasında yayınlanan basın açıklamasında, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın onayıyla, öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi kapsamında, mazeret durumuna bağlı iller arası ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin durumunun 5 Eylül tarihi itibarı ile yeniden değerlendirileceği bildirildi.
BAŞVURULAR 8-12 EYLÜL'DE
Öğretmenlerin ikinci il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularının, 8-12 Eylül tarihlerinde alınacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Alanlar itibarı ile zorunluluk arz eden durumlar dikkate alınarak, öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları ise 18-22 Aralık 2017 tarihlerinde alınacak ve sonuçlar 27 Aralık 2017'de ilan edilecek. Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenler, 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren ilişiklerini keserek, yeni görev yerlerine başlayacaklar."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
- İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
- Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar