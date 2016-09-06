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mazda, başarıdan başarıya koştu!

MAZDA, BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU!

Alman Tasarım Konseyi tarafından düzenlenen Otomotiv Marka Yarışması, Japon otomobil devi Mazda, iki dalda ödül sahibi oldu.

Tarih : 06 Eylül 2016, 09:59
Puan Ver : Mazda, Başarıdan Başarıya Koştu!(8/10)6


 



Alman Tasarım Konseyi tarafından düzenlenen Otomotiv Marka Yarışması, Japon otomobil devi Mazda, iki dalda ödül sahibi oldu.



 



Japon mucizesi MX-5, Exterior Volume Brand kategorisinde ve Mazda RX-Vision, Konsept kategorisinde ödüle layık görülen modeller arasında, şirket tarihine adlarını altın harflerle yazdırdılar.



Bahsi geçen ödüller, 29 Eylül 2016 tarihinde Paris, La Maison des Polytechniciens'de takdim edilecek. Böylece lansman tarihinin üzerinden henüz bir yıl geçmemişken dördüncü nesil MX-5 şimdiye kadar 2016 Yılın Otomobili ve Yılın Otomobil Tasarımı dahil olmak üzere 70'in üzerinde ödülün sahibi oldu. 1953 yılında bir vakıf olarak kurulan Konsey, tasarım alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden birisi. Bu sene 14 normal ve dört özel kategoride ödüller, medya, tasarım ve iletişim uzmanlarından oluşan bir jüri tarafından seçilen katılımcılara paylaştırıldı. Mazda geçen yıl da, üç ödüle layık görülerek adından söz ettirmişti.



Japon otomobil devi; 2015 yılında 23.42 milyar dolar gelir, 250 milyon dolar civarında ise kar elde etmeyi başardı.



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Etiketler: Mazda  Başarıdan  Başarıya  Koştu    haber

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