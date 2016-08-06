Japon otomotiv devi Mazda, gözünü Toyota'nın Lexus, Honda'nın Acura ve Nissan'ın Infiniti modellerinin Almanlarla kıyasıya bir savaş halinde bulunduğu premium sınıfa dikti.



Makyajlanmış, yeni Mazda6 sedan gerek Japon, gerekse Alman lüks rakipleri ile rekabet edebilecek kayda değer avantajlarla donatılmış. Mazda6 Sedan'da yenilenen ön ızgara ve bu ızgarayı saran krom çıtanın ön far bloğunda sonlanması ile futuristik ve rakiplerine göre, kesinlikle daha modern bir tasarıma sahip.



Farklı bir açıdan bakarsak dikiz aynası ve A sütunu arasında elde edilen açıklık, eskinin kompakt sınıf lideri Peugeot 307'i andırıyor. Zira Fransızların da, rakiplerine en büyük üstünlüğü görüş açısı ve bununla harmanlanan şık tasarımıydı. Devasa görüş açısı, sürüşleri de daha güvenli kılıyor zira sürücü, pek çok açıya aynı anda hükmedebiliyor.



4870 mm. uzunluğa sahip aracın genişliği ise 1840 milimetre. Aracın yüksekliği ise 1450 milimetre olarak belirlenmiş.



Güvenliğe büyük önem verilen araçta ön panelin sol tarafında yer alan tuş takımı ile yeni güvenlik sistemleri dikkat çekiyor. İlk olarak Volvo'nun keşfettiği şerit uyarı sistemi Mazda'da da mevcut. devreye alınabilen şerit takip sistemi araç şerit dışına çıkacakken sürücüyü uyarıyor ve otomobilin tekrar şerit içine yönlendirilmesini sağlıyor. Söz konusu kör nokta uyarı sistemi ise 45 metre mesafelik mesafeye göre tahmin gerçekleştirebiliyor.



480 litre bagaj hacmine sahip aracın motor kaputunun altında ise Skyactiv teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli atmosferik bir motor yer alıyor. 6000 d/d'de 165 HP güç ve 4000 d/d'de 210 Nm tork değeri sunan motor, 6 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. 0-100 km/s hızlanması 10.1 saniyede gerçekleşen aracaın son hızı ise 209 km/s. Mazda 6 sedab 100 kilometrede ortalama 5.9 litre yakıt tüketiyor.



Mazda'nın son mucizesinin 2.0 165 beygir güçlük modelinin fiyatı ise yaklaşık 155.000 TL.