MAYWEATHER-MCGREGOR BOKS MAÇINDAN 2 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE GELİR BEKLENİYOR
Tüm dünyanın beklediği Floyd Mayweather-Conor McGregor boks mücadelesinden, TV yayın hakları, reklam ve sponsorluk gelirleri ile bilet satışlarıyal beraber 2 milyar TL'nin üzerinde gelir bekleniyor.
Tüm nefesler tutulacak, bu gece saat 02.00'de ABD'nin Las Vegas kentindeki T-Mobile Arena'da yapılacak ve 12 raunt sürecek maçta Floyd Mayweather ile Conor McGregor kozlarını paylaşacak. Müsabaka S Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
2 MİLYAR TL GELİR BEKLENİYOR
Sporseverlerin adeta gün saydığı maçtan TV yayın hakları, reklam gelirleri, sponsorluk hakları ve bilet satışlarıyla birlikte 2 milyar TL'nin üzerinde gelir elde edilmesi bekleniyor. Boks dünyasının en önemli isimlerinden Floyd Mayweather bugüne kadar çıktığı 48 maçın hepsini kazandı. Conor McGregor ise UFC hafif sıklet şampiyonluğunu elinde bulunduruyor.
Spor dünyasının tüm ilgisinin üzerine olduğu bu karşılaşma için Mayweather 100 milyon sterlin, Conor McGregor ise 100 milyon dolar alacak. Öte yandan dev karşılaşma öncesi 2 bin 500 sterline satışa çıkarılan 300 biletin karaborsada 535 bin TL'ye kadar alıcı bulduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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