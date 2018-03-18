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Mayoyla Sahneye Çıkan Hadise, Dekoltenin Sınırlarını Zorladı
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Mayoyla sahneye çıkan Hadise, dekoltenin sınırlarını zorladı

MAYOYLA SAHNEYE ÇIKAN HADİSE, DEKOLTENİN SINIRLARINI ZORLADI

Cesur kıyafetlerle adından sıkça söz ettiren Hadise, bu sefer sınırları zorlayıp sahneye mayoyla çıktı. Hadise, şovlarıyla kendisini izlemeye gelenlerin başını döndürdü.

Tarih : 18 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Mayoyla Sahneye Çıkan Hadise, Dekoltenin Sınırlarını Zorladı(7/10)3

Hadise, Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Cesur bir seçim yapan Hadise, konsere mayoyla çıktı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Mayoyla sahneye çıkan Hadise, ateşli danslarını yapmayı da ihmal etmedi. Hadise'nin şovu büyük beğeni topladı.

HADİSE'DEN 'SIFIR DEKOLTELİ' KLİP

Hadise'nin Fransız model Aurelien Muller'in rol aldığı Sıfır Tolerans şarkısının klibi müstehcen bulunduğu gerekçesi RTÜK'ten ceza almıştı. Hadise, yeni klibinde montla kamera karşısına geçmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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