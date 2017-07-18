MAYOSUNDAN FAZLALIĞI ÇIKAN EZGİ MOLA KENDİNİ Tİ'YE ALARAK HERKESİ GÜLDÜRDÜ
Ezgi Mola mayo tanıtımı yaparken yan taraftan fazlalığı çıkınca kendisini ti'ye aldı. Ezgi, "Hayaller Serenay Sarıkaya, gerçekler Ezgi" diyerek takipçilerini güldürdü.
Kendisiyle dalga geçmeyi bilen ve hiçbir kompleksi olmayan oyuncu Ezgi Mola Instagram'dan yine herkesi güldüren bir paylaşım yaptı. Mayo tanıtımı yaparken fazlalığının çıkmasını gösterek kendisiyle alay etti.
"HAYALLER SERENAY GERÇEKLER EZGİ"
Ezgi Mola, fazlalığını gösterip, fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya'yı işaret etti. Ezgi, "Hayaller Serenay, gerçekler Ezgi" diyerek mayolarının Serenay'a göre yapılmasını da güldüren sözlerle dile getirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar