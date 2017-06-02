Elektrikte serbest tüketici abone sayısı geçen ay bir önceki aya göre yüzde 1.7 azalarak 3 milyon 828 bin 432 oldu



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 82 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin, elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.







Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Mayıs'ta serbest tüketici sayısının en fazla olduğu il, 978 bin 407 aboneyle İstanbul oldu. İstanbul'un Avrupa yakasında 641 bin 373, Asya yakasında ise 337 bin 34 serbest tüketici sisteme dahil oldu.







İstanbul'u, 356 bin 130 serbest tüketiciyle İzmir ve 327 bin 107 aboneyle Antalya takip etti.







kaynak:habertürk