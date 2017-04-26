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mayıs ayında android wear 2.0 alacak akıllı saatler açıklandı

MAYIS AYINDA ANDROİD WEAR 2.0 ALACAK AKILLI SAATLER AÇIKLANDI

Mayıs ayında Android Wear 2.0 alacak akıllı saatler açıklandı. Google'nin açıklamasına göre Asus, Motorola, LG, Huawei ve Asus cihazlar için güncelleme yolda.

Tarih : 26 Nisan 2017, 09:41
Puan Ver : Mayıs Ayında Android Wear 2.0 Alacak Akıllı Saatler Açıklandı(8/10)8


Mayıs ayında Android Wear 2.0 alacak akıllı saatler açıklandı. Google'nin açıklamasına göre Asus, Motorola, LG, Huawei ve Asus cihazlar için güncelleme yolda.



Google'ningiyilebilir cihazlar için geliştirdiği Android Wear 2.0için işler yolunda gitmeye başladı. Son zamanlarda LG'nin akıllı saatleriLG G Watch Rve her iki nesil Watch Urbanebaşta olmak üzere birçok akıllı saat, yeni yazılımına kavuştu. Şimdi bu zincire yeni halkalar satılıyor. Mayıs ayındaAndroid Wear 2.0alacak akıllı saatler açıklandı.



Google destek sayfasından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Buna göre bazı akıllı saatler Nisansonunda yeni güncellemeyi alacak. Bazıları ise Mayıs'ınsonlarına sarkacak. Zengin bir akıllı saat yelpazesinin bulunduğu güncellemeyi alacak cihazlar ise şunlar;



Moto 360 Gen 2

Moto 360 Sport

LG Watch Urbane 2nd Edition LTE

Huawei Watch

Huawei Watch Ladies

Asus ZenWatch 2

Asus ZenWatch 3



Bu akıllı saatlerin henüz güncellemeyi almadıkları belirtiliyor. Bu akıllı saatlerden birine sahipseniz, Google'nin işaret ettiği tarihleri beklemelisiniz. Bu arada Android Wear 2.0‘ın daha erken gelmesi planlanıyordu. Ancak yazılımda bulunan bir hata yüzünden güncelleme ertelenmek zorunda kalmıştı. Ancak bu sorun artık çözüldü ve üreticisi tarafından desteklenen saatler güncellemeyi almaya devam ediyor.



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