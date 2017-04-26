MAYIS AYINDA ANDROİD WEAR 2.0 ALACAK AKILLI SAATLER AÇIKLANDI
Mayıs ayında Android Wear 2.0 alacak akıllı saatler açıklandı. Google'nin açıklamasına göre Asus, Motorola, LG, Huawei ve Asus cihazlar için güncelleme yolda.
Mayıs ayında Android Wear 2.0 alacak akıllı saatler açıklandı. Google'nin açıklamasına göre Asus, Motorola, LG, Huawei ve Asus cihazlar için güncelleme yolda.
Google'ningiyilebilir cihazlar için geliştirdiği Android Wear 2.0için işler yolunda gitmeye başladı. Son zamanlarda LG'nin akıllı saatleriLG G Watch Rve her iki nesil Watch Urbanebaşta olmak üzere birçok akıllı saat, yeni yazılımına kavuştu. Şimdi bu zincire yeni halkalar satılıyor. Mayıs ayındaAndroid Wear 2.0alacak akıllı saatler açıklandı.
Google destek sayfasından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Buna göre bazı akıllı saatler Nisansonunda yeni güncellemeyi alacak. Bazıları ise Mayıs'ınsonlarına sarkacak. Zengin bir akıllı saat yelpazesinin bulunduğu güncellemeyi alacak cihazlar ise şunlar;
Moto 360 Gen 2
Moto 360 Sport
LG Watch Urbane 2nd Edition LTE
Huawei Watch
Huawei Watch Ladies
Asus ZenWatch 2
Asus ZenWatch 3
Bu akıllı saatlerin henüz güncellemeyi almadıkları belirtiliyor. Bu akıllı saatlerden birine sahipseniz, Google'nin işaret ettiği tarihleri beklemelisiniz. Bu arada Android Wear 2.0‘ın daha erken gelmesi planlanıyordu. Ancak yazılımda bulunan bir hata yüzünden güncelleme ertelenmek zorunda kalmıştı. Ancak bu sorun artık çözüldü ve üreticisi tarafından desteklenen saatler güncellemeyi almaya devam ediyor.
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