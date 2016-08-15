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mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 9.4

MAYIS AYI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 9.4

Mayıs ayında Türkiye'de işsizlik yüzde 9.4 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi Mayıs ayında işsizliğin yüzde 9.1 olacağı yönündeydi.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 14:39
Puan Ver : Mayıs Ayı İşsizlik Oranı Yüzde 9.4(0/10)


Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 106 bin kişi artarak 2 milyon 895 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile  yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde  tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %11,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile %17,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık artış ile %9,6 olarak gerçekleşti.



TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, istihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 795 bin kişi artarak 27 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile %47,5 oldu.








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