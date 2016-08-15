

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 106 bin kişi artarak 2 milyon 895 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %11,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile %17,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık artış ile %9,6 olarak gerçekleşti.







TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, istihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 795 bin kişi artarak 27 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile %47,5 oldu.