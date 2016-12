Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2016 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,71 artış gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) ise durum, 2016 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,77 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,25 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 5,19 artış gösterdi.







Reuters'ın 17 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.53-1 artış bandında yer alırken, yıl sonu TÜFE beklentileri ise yüzde 7.00-8.50 aralığında bulunuyordu.







EN FAZLA ONUN ÜCRETİ ARTTI







Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 17,99 ile umreye gidiş ücretinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 46,30 ile kuru soğanda görüldü.







Aylık en yüksek artış yüzde 8,04 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 1,10, eğitimde yüzde 1,04, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,95 ve haberleşmede yüzde 0,92 artış gerçekleşti.







YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜNDE







Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,64 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 0,28 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,03 düşüş gerçekleşti.







Yıllık en fazla artış yüzde 12,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 11,87), lokanta ve oteller (yüzde 10,59), sağlık (yüzde 9,58), ev eşyası (yüzde 9,18) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.







Aylık en yüksek artış yüzde 0,90 ile TR51 (Ankara)'de oldu.İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 4,19 ile TR51 (Ankara) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 8,05 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 8,47 ile TR31 (İzmir) bölgesinde gerçekleşti.







Mayıs 2016'da endekste kapsanan 417 maddeden; 67 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 247 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.







Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,43 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,87 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 3,25 düşüş ve su sektöründe yüzde 0,49 artış olarak gerçekleşti.







En yüksek aylık artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti. Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; kok ve rafine petrol ürünleri (yüzde 14,58), ham petrol ve doğal gaz (yüzde 10,00), ana metaller (yüzde 5,93) alt sektörleridir. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme (yüzde -3,25), giyim eşyası (yüzde -0,78), kağıt ve kağıt ürünleri (yüzde -0,69) bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.







Ana sanayi gruplarında en yüksek aylık artış ara mallarında gerçekleşti. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Mayıs ayında en yüksek aylık artış ara mallarında ve en yüksek yıllık artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.