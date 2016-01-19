

Geniş güvenlik önlemleri altında Karkamış Sınır Kapısı'ndan geçirilen mayın temizleme aracı, kontrolü terör örgütü DAEŞ'in elinde bulunan ve sınırın karşı tarafında yer alan Halep'in Cerbalus ilçesindeki Türkiye-Suriye sınır hattına döşenen mayınların temizlenme çalışmalarında kullanılacak.







GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI







Bu arada mayın temizleme çalışmaları bölgede bulunan güvenlik güçleri olası saldırılara karşı geniş güvenlik önlemi alırken, patlamalara karşı ise 112 Acil Servis ekipleri de hazır bekletiliyor.