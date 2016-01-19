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MAYIN ARACI SINIRDAN GEÇTİ...


MAYIN ARACI SINIRDAN GEÇTİ...
Tarih : 19 Ocak 2016, 12:10
Puan Ver : Mayın Aracı Sınırdan Geçti...(7/10)4


Geniş güvenlik önlemleri altında Karkamış Sınır Kapısı'ndan geçirilen  mayın temizleme aracı, kontrolü terör örgütü DAEŞ'in elinde bulunan ve sınırın  karşı tarafında yer alan Halep'in Cerbalus ilçesindeki Türkiye-Suriye sınır  hattına döşenen mayınların temizlenme çalışmalarında kullanılacak.

 

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

 

Bu arada mayın temizleme çalışmaları bölgede bulunan güvenlik güçleri  olası saldırılara karşı geniş güvenlik önlemi alırken, patlamalara karşı ise 112  Acil Servis ekipleri de hazır bekletiliyor.








Etiketler: Mayın  Aracı  Sınırdan  Geçti    haber

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