Rusya'da yapılan bir araştırma maydanozun faydalarına bir yenisini daha ekledi.



Maydanozun faydaları saymakla bitmiyor.







“Kötü nefesi engelleyip, bağışıklığı artırır. Beyin sağlığını ve vizyonu geliştirir.” diyen Rus bilim insanı Prof. Alexander Kiselev, maydanozun kelliğe de çözüm olduğunu açıkladı.



Yapılan araştırmalar kansere iyi gelen maydanozun kelliğe karşı da mucizevi bir çözüm olduğunu belirtti. Dereotu ile birlikte maydanoz, kanser tedavisi için en etkili maddeleri içeriyor ve kemoterapiden daha iyi sonuçlar sağlıyor.