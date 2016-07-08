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Maydanoz kelliği önlüyor mu?

MAYDANOZ KELLİĞİ ÖNLÜYOR MU?

Rusya'da yapılan bir araştırma maydanozun faydalarına bir yenisini daha ekledi.

Tarih : 08 Temmuz 2016, 11:04
Puan Ver : Maydanoz Kelliği Önlüyor Mu?(5/10)4


Maydanozun faydaları saymakla bitmiyor.



“Kötü nefesi engelleyip, bağışıklığı artırır. Beyin sağlığını ve vizyonu geliştirir.” diyen  Rus bilim insanı Prof. Alexander Kiselev, maydanozun kelliğe de çözüm olduğunu açıkladı.



Yapılan araştırmalar kansere iyi gelen maydanozun kelliğe karşı da mucizevi bir çözüm olduğunu belirtti. Dereotu ile birlikte maydanoz, kanser tedavisi için en etkili maddeleri içeriyor ve kemoterapiden daha iyi sonuçlar sağlıyor.








Etiketler: Maydanoz  Kelliği  Önlüyor  Mu    haber

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