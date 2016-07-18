MAX KRUSE GALATASARAY'A ÖNERİLDİ
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Wolfsburg'un golcü futbolcusu Max Kruse, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Alman ekibinin kadrosunda düşünmediği Kruse için ön görüşme yapan Galatasaray, olumlu yanıt alsa da oyuncunun özel hayatı sarı-kırmızılıları düşündürüyor.
Almanya'da düzensiz yaşantısı ve kötü alışkanlıkları ile bilinen 28 yaşındaki oyuncunun durumu yeniden gözden geçirilecek. Galatasaray Yönetimi, saha dışında sergilediği profil nedeniyle Kruse konusunda son kararını henüz vermek istemiyor
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