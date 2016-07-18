

Wolfsburg'un golcü futbolcusu Max Kruse, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Alman ekibinin kadrosunda düşünmediği Kruse için ön görüşme yapan Galatasaray, olumlu yanıt alsa da oyuncunun özel hayatı sarı-kırmızılıları düşündürüyor.







Almanya'da düzensiz yaşantısı ve kötü alışkanlıkları ile bilinen 28 yaşındaki oyuncunun durumu yeniden gözden geçirilecek. Galatasaray Yönetimi, saha dışında sergilediği profil nedeniyle Kruse konusunda son kararını henüz vermek istemiyor