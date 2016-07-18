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max kruse galatasaray'a önerildi

MAX KRUSE GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Tarih : 18 Temmuz 2016, 14:55
Puan Ver : Max Kruse Galatasaray'a Önerildi(6/10)7


Wolfsburg'un golcü futbolcusu Max Kruse, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Alman ekibinin kadrosunda düşünmediği Kruse için ön görüşme yapan Galatasaray, olumlu yanıt alsa da oyuncunun özel hayatı sarı-kırmızılıları düşündürüyor.



Almanya'da düzensiz yaşantısı ve kötü alışkanlıkları ile bilinen 28 yaşındaki oyuncunun durumu yeniden gözden geçirilecek. Galatasaray Yönetimi, saha dışında sergilediği profil nedeniyle Kruse konusunda son kararını henüz vermek istemiyor








Etiketler: Max  Kruse  Galatasaray  A  Önerildi    haber

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