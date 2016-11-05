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mavi listede aranıyordu

MAVİ LİSTEDE ARANIYORDU

PKK'lılara yönelik önceki gün düzenlenen hava harekatında öldürülen 15 örgüt üyesinden birinin, PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu ve terörden arananlar mavi listesinde de yer alan İsa Ferhat kod adlı "İsa Teres" olduğu tespit edildi.

Tarih : 05 Kasım 2016, 10:25
Puan Ver : Mavi Listede Aranıyordu(5/10)7


PKK'lılara yönelik önceki gün düzenlenen hava harekatında öldürülen 15 örgüt üyesinden birinin, PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu ve terörden arananlar mavi listesinde de yer alan İsa Ferhat kod adlı "İsa Teres" olduğu tespit edildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit Bölgesi'nde, önceki gün, İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı sırasında öldürülen 15 örgüt üyesinden birinin, PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu ve terörden arananlar mavi listesinde yer alan İsa Ferhat kod adlı "İsa Teres" olduğu bildirildi.



Iğdır aralık nüfusuna kayıtlı Teres'in, 43 yaşında olduğu ve 1993'te örgüte katıldığı belirtilen açıklamada, Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonların devam ettiği kaydedildi.








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