Müzik, komedi, dans ve teknolojiyi bir araya getiren dünyaca ünlü performans grubu "Blue Man Group", Eminönü meydanında halkla bir araya geldi

Ünlü performans grubu Blue Man, İstanbul'da yapacakları gösteri öncesi Eminönü'nde halkla buluştu.

EMİNÖNÜ'DE GEZDİLER

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören grup, Eminönü esnafı ile birlikte selfie çekti. Gösterileri sırasında hiç konuşmadan performans sergileyen grup, Mısır Çarşısı içindeki dükkanları da gezdi.

İLK KEZ TÜRKİYE'YE GELDİLER

Açıklamada görüşlerine yer verilen grubun kurucu üyelerinden Chris Wink, "Gösterimizi Türkiye'deki izleyicilerle paylaşabilmek bizim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı

Blue Man Group, dünya turneleri kapsamında Türkiye'ye ilk kez geldi.

Kaynak: haberinburada