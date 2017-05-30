2017 yılının borsadaki ilk halka arz edilecek şirketi olan Mavi Jeans ile ilgili halka arz ayrıntıları açıklandı. halka arz fiyat aralığı 43-51,6 TL olarak belirlendi, halka arz büyüklüğü aralığı ise 328 milyon - 394 milyon dolar oldu