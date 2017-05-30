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mavi jeans'in halka arz fiyat aralığı belli oldu

MAVİ JEANS'İN HALKA ARZ FİYAT ARALIĞI BELLİ OLDU

2017 yılının borsadaki ilk halka arz edilecek şirketi olan Mavi Jeans ile ilgili halka arz ayrıntıları açıklandı. halka arz fiyat aralığı 43-51,6 TL olarak belirlendi, halka arz büyüklüğü aralığı ise 328 milyon - 394 milyon dolar oldu

Tarih : 30 Mayıs 2017, 12:30
Puan Ver : Mavi Jeans'in Halka Arz Fiyat Aralığı Belli Oldu(7/10)7


Şirketin üst yönetimi halka arz için bugün yurt dışında yatırımcı turuna çıkıyor. Halka arzın 14 Haziran'da tamamlanması öngörülüyor.



Mavi Giyim'den daha önce yapılan açıklamada, Turkven'in yönettiği Turkish Private Equity Fund II ile Akarlı ailesinin sahip olduğu Blue International Holding B.V.'ye ait yaklaşık yüzde 50 hissenin halka arza konu olacağı belirtildi.



Açıklamaya göre, gelen talebe bağlı olarak sermayenin yüzde 15'i aşmayacak şekilde ek hisse de halka arz edilebilecek.



 



kaynak:sabah








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