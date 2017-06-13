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mavi jeans için tarih belli oldu!

MAVİ JEANS İÇİN TARİH BELLİ OLDU!

Mavi Jeans, bu Perşembe itibariyle Borsa İstanbul'da alınıp satılabilecek.

Tarih : 13 Haziran 2017, 10:09
Puan Ver : Mavi Jeans İçin Tarih Belli Oldu!(8/10)9


Mavi Jeans 15 Haziran'dan itibaren 43 TL baz fiyat ve "MAVI.E" kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da, A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.



Hisse için maksimum emir değeri 3 milyon TL olacak.



Mavi'nin halka arzında ek satış dahil halka arz edilen tüm hisselerin satışı yapılırken, halka arz fiyatı 43 lira ile halka arz aralığı olan 43-51,6 liranın alt eşiğinde gerçekleşti. Halka arzda 49,66 milyon lira nominal şirket sermayesinin yüzde 55'ine karşılık gelen 27,31 milyon lira nominal değerli hisse satıldı.



Alıcıların arasında Mobius da yer aldı.



 



kaynak:milliyet








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