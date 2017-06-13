

Mavi Jeans 15 Haziran'dan itibaren 43 TL baz fiyat ve "MAVI.E" kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da, A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.







Hisse için maksimum emir değeri 3 milyon TL olacak.







Mavi'nin halka arzında ek satış dahil halka arz edilen tüm hisselerin satışı yapılırken, halka arz fiyatı 43 lira ile halka arz aralığı olan 43-51,6 liranın alt eşiğinde gerçekleşti. Halka arzda 49,66 milyon lira nominal şirket sermayesinin yüzde 55'ine karşılık gelen 27,31 milyon lira nominal değerli hisse satıldı.







Alıcıların arasında Mobius da yer aldı.







kaynak:milliyet