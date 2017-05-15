MAVİ JEANS HİSSELERİNİ HALKA ARZ EDİYOR
Mavi, yaklaşık yüzde 50 hissesini Borsa İstanbul'da halka arz etme kararı aldığını açıkladı.
Ünlü kot markası Mavi halka açılıyor. Mavi Giyim'den yapılan açıklamada, Turkven'in yönettiği Turkish Private Equity Fund II ile Akarlı ailesinin sahip olduğu Blue International Holding B.V.'ye ait yaklaşık yüzde 50 hissenin halka arza konu olacağı ifade edildi.
Açıklamaya göre, gelen talebe bağlı olarak sermayenin yüzde 15'i aşmayacak şekilde ek hisse de halka arz edilebilecek.
Halka arz yurtdışı kurumsal yatırımcılar ile yurtiçi kurumsal ve bireysel yatırımcılara yönelik olacak.
kaynak:sabah
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