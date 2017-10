Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) verilerine göre 2017'nin ilk 10 ayında 'Mavi Göl'ü 300 bin turist ziyaret etti. Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Abdullah Önal, "2 yıl önce başlatılan çalışmalar doğrultusunda turizme kazandırılan Mavi Göl, Türkiye'de herkes tarafından bilinen bir yer haline geldi. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçiler büyük bir hayranlıkla burada bu güzel doğa harikasını izliyorlar, dileyenler ise sodalı gölde yüzmenin keyfini çıkartıyor" dedi.

"ZİYARETÇİ SAYISI DAHA DA ARTACAK"

GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner ise, Dereli ilçesinde bir lisede müdür olarak görev yapan Zekeriya Karakayalı'nın GİRTAB'a sunduğu proje ile turizme kazandırılan Mavi Göl'ün ilk yıllarda beklenilenin üstünde bir artışla ziyaretçi ağırladığını söyledi. Her geçen gün Giresun'da turizmin bir adım daha ileriye gittiğini belirten Uzuner, "Yeşil ile mavinin buluştuğu bu güzel Karadeniz şehrinde her geçen gün yeni bir doğa harikasıyla karşılaşıyoruz. Kuzalan Tabiat Parkı, Yedi Değirmenler Tabiat Parkı, Koçkayası, Kümbeti, Bektaş Yaylası, Kulakkaya, Giresun'un Uzungöl'ü, Gölyanı Yaylası ve daha birçok destinasyonu ile Giresun artık tam bir turizm şehri haline gelmiştir. Çalışmalarımız her geçen gün yeni projeler ile devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 300 bin yerli ve yabancı turistimiz sadece Mavi Göl'ü görmek için ilimize geldi. Mavi Göl'ü görmeye gelen ziyaretçilerimiz tabiat parklarımızı ve yaylalarımızı da görme fırsatını yakaladı. Biz inanıyoruz ki bu sayı her geçen gün daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada