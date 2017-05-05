MAVİ ELDİVENLİ DEMİ
Instagram güzeli olarak başladığı yolculuğunda kısa sürede popüler olan ve takipçilerini milyonlara taşıyan Demi Rose, yaptığı cesur paylaşımlarla takipçi sayısını hızlı bir şekilde artırıyor.
İngiliz Demi Rose, 22 yaşında olmasına rağmen tam bir fenomen, ünlü isimlerle olan arkadaşlıkları onu gün geçtikçe daha popüler bir isim haline getirirken, Rose'u dünya çapında tanınan bir isim yapansa, Kylie Jenner'ın eski sevgilisi rapçi Tyga ile yaşadığı aşk olmuştu. Model olarak bilinse de Rose tam bir instagram şöhreti. Yani adını bu sosyal paylaşım sitesi sayesinde duyurmuş biri. Tam 4.2 milyon takipçisi var. Bu rakam sadece bir yıl önce bundan iki milyon kişi daha azdı. Yıllardır beklediği büyük tanınırlığı yeni yeni elde etmiş olsa da Demi Rose, bazı ünlülerin çevresiyle de arkadaşlık ilişkileri kurmuş durumda.
kaynak:sözcü
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