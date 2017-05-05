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mavi eldivenli demi

MAVİ ELDİVENLİ DEMİ

Instagram güzeli olarak başladığı yolculuğunda kısa sürede popüler olan ve takipçilerini milyonlara taşıyan Demi Rose, yaptığı cesur paylaşımlarla takipçi sayısını hızlı bir şekilde artırıyor.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 09:45
Puan Ver : Mavi Eldivenli Demi(6/10)3


İngiliz Demi Rose, 22 yaşında olmasına rağmen tam bir fenomen, ünlü isimlerle olan arkadaşlıkları onu gün geçtikçe daha popüler bir isim haline getirirken, Rose'u dünya çapında tanınan bir isim yapansa, Kylie Jenner'ın eski sevgilisi rapçi Tyga ile yaşadığı aşk olmuştu. Model olarak bilinse de Rose tam bir instagram şöhreti. Yani adını bu sosyal paylaşım sitesi sayesinde duyurmuş biri. Tam 4.2 milyon takipçisi var. Bu rakam sadece bir yıl önce bundan iki milyon kişi daha azdı. Yıllardır beklediği büyük tanınırlığı yeni yeni elde etmiş olsa da Demi Rose, bazı ünlülerin çevresiyle de arkadaşlık ilişkileri kurmuş durumda.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Mavi  Eldivenli  Demi    haber

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