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Mavi bereli aslanlar Suriye sınırına böyle uğurlandı

MAVİ BERELİ ASLANLAR SURİYE SINIRINA BÖYLE UĞURLANDI

Afrin harekatı devam ederken, Suriye sınırına yaklaşık bin kişilik özel birliklerden oluşan askeri personel sevkıyatı yapıldı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 13:00
Puan Ver : Mavi Bereli Aslanlar Suriye Sınırına Böyle Uğurlandı(10/10)6

Gaziantep'in İslahiye ilçesine komando ve piyadelerin de yer aldığı yaklaşık bin kişilik askeri personel sevkıyatı yapıldı.

BİN KİŞİLİK ÖZEL BİRLİK SEVKİYATI

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, bölgeye aralarında komanda ve piyadelerin de yer aldığı yaklaşık bin kişilik özel birliklerin sevkıyatı yapıldı. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla havalimanına getirilen birlikler, otobüslerle Suriye sınırındaki askeri üsse getirildi.

TÜRK BAYRAKLARI VE ZEYTİN DALLARIYLA KARŞILANDILAR

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ve zeytin dalları ile karşılanan otobüslerdeki askerlerin, ihtiyaca göre Afrin'e ve sınır hattına görevlendirileceği öğrenildi.

ÖZEL BİRLİKLERE YAKINLARI SÜRPRİZ YAPTI

Bölgeye gelen askerlere, çevre illerde yaşayan asker yakınları tarafından sürpriz yapıldı. 1 yıldır Uzman Çavuş olarak görev yapan Uğur Çetin'in Gaziantep'te yaşayan annesi Yeter Çetin de oğlunu karşıladı. Oğluna sarılan Yeter Çetin, oğluna ve silah arkadaşlarına dua etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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