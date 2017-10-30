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Mavi Balina'dan Sonra Çocukları Etkileyen Yeni Bir Akım Ortaya Çıktı

MAVİ BALİNA'DAN SONRA ÇOCUKLARI ETKİLEYEN YENİ BİR AKIM ORTAYA ÇIKTI

Çocuklara bir dizi görev verip sonunda intihara sürükleyen Mavi Balina'dan sonra, 48 saat boyunca ortadan kaybolmalarını isteyen yeni ve tehlikeli oyun aileleri endişelendiriyor.

Tarih : 30 Ekim 2017, 13:50
Puan Ver : Mavi Balina'dan Sonra Çocukları Etkileyen Yeni Bir Akım Ortaya Çıktı(6/10)2

Mavi Balina isimli tuhaf oyundan sonra ortaya çıkan başka bir akım, aileleri korkutuyor. Aileler, henüz çocuklarının hayatına mal olan Mavi Balina isimli, sonu intihara kadar varan tuhaf akım ile mücadele ederken ortaya çıkan bu yeni oyun, onun kadar tehlikeli olmasa da ailelere zor zamanlar yaşatıyor.

KURAL 48 SAAT ORTADAN KAYBOLMAK

Oyunun adı 48 Hour Challenge (48 Saat Meydan Okuması). Oyunun tek kuralı ise 48 saat boyunca ortadan kaybolmak. İnternet üzerinden iletişime geçen çocuklar, 48 saat boyunca ortadan kaybolup ailelerini merakta bırakıyor. Kimseye haber vermeden çıkıp giden bu çocuklar, bir şekilde 48 saati doldurduktan sonra ise hiçbir şey olmamış gibi evlerine geri dönüyor. Oyunda, isminden ne kadar bahsettirmeyi başarır ve diğer oyunculardan beğeni alırsan, o kadar başarılı olduğun kabul ediliyor.

ABD'DE ORTAYA ÇIKTI VE YAYILIYOR

Londra'da ve Kuzey İrlanda'da, geçtiğimiz gün kaybolup 48 saat sonra ortaya çıkan iki çocuğun bu oyunu oynadıklarının öğrenilmesi, dikkatleri 48 Hour Challenge'ın üzerine çekti. ABD'de başlayan oyunun bu günlerde İngiltere'de de yayılıyor olması, aileleri ve uzmanları endişelendiriyor.

DAHA ÖNCE BENZERİ ÇIKMIŞTI

Daha önce de Kuzey Avrupa'da ortaya çıkan benzer bir oyunda çocuklar; 12, 24 ve 72 saat boyunca ailelerine bir şey söylemeden ortadan kayboluyorlardı.

Facebook'un oyun ile ilgili soruşturma başlattığı ve konuyu yetkililerle paylaştığı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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