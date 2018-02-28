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Mavi Akım'da 15'inci yıl rekorla geldi

MAVİ AKIM'DA 15'İNCİ YIL REKORLA GELDİ

Rus gazını doğrudan Türkiye'ye taşıyan Mavi Akım boru hattı ile geçen yıl Rusya'dan alınan toplam 29 milyar metreküp doğal gazın yüzde 55'ine aracılık edilerek hattın 15 yıllık döneminde bir rekora imza atıldı.

Tarih : 28 Şubat 2018, 16:10
Puan Ver : Mavi Akım'da 15'inci Yıl Rekorla Geldi(10/10)6

Gazprom verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin hızla büyüyen enerji ihtiyacının giderilmesine 15 yıldır katkı sağlayan proje aracılığıyla, devreye girdiği günden bugüne kadar ülkeye yaklaşık 158 milyar metreküp gaz ulaştırıldı.

REKOR KIRILDI

Geçen yıl, Rusya'dan ilk kez 29 milyar metreküp seviyelerinde doğalgaz alan Türkiye'nin ihtiyacının 15,8 milyar metreküpünün tek başına iletildiği Mavi Akım boru hattının, böylece söz konusu ticaretin yüzde 55'ine aracılık etmesiyle rekor kırıldı.

Mavi Akım boru hattının yıllık 16 milyar metreküp olan kapasitesinin 2011'den bu yana yüzde 90 ve üzerindeki iletim seviyeleri operasyonel kullanılırken, daha önce de Rusya'dan alınan doğalgazda 2015 yılında en çok 15,6 milyar metreküp doğalgaz bu proje aracılığıyla Türkiye'ye getirildi.

DOĞALGAZ ALT YAPISINA ETKİSİ

Diğer taraftan, Mavi Akım boru hattının devreye girmesinden önce Türkiye'de doğalgaz erişimi olan il sayısı 5'i geçmezken, bu yıl sonu itibarıyla tüm kent merkezlerinin bu konudaki dağıtım altyapısının tamamlanması bekleniyor.

Halen Gazprom'un en büyük ikinci alıcısı olan Türkiye'ye yönelik ihracatının ortalama yüzde 50'si ve üzeri söz konusu proje üzerinden sağlanıyor.

Mavi Akım'ın başarılı tablosu, Gazprom tarafından ayrıca Kuzey Akım, Kuzey Akım-2 ve TürkAkım projelerinin oluşturulmasına neden oldu.

TÜRKAKIMI'NA ÖRNEK

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, AA'ya yaptığı değerlendirmede, Türkiye'ye doğrudan doğalgaz sevkiyatlarının Şubat 2003'te başladığını hatırlattı.

Mavi Akım'ın Türkiye'de doğalgaz altyapısının yaygınlaştırılmasına katkı sağladığını aktaran Miller, şunları kaydetti:

"Günümüzde Batı hattına ilave olarak, özellikle Mavi Akım boru hattı, Rusya'nın Türkiye'ye toplam gaz ihracatının yüzde 50'sinden fazlasının tedarik edilmesini mümkün kılmaktadır. Projeler ve tedariklerin hacmi, ülkelerimiz arasında enerji alanındaki iş birliğinin gelişimini ve genişlemesini göstermektedir. Türkiye'nin artan enerji talebi göz önünde bulundurulduğunda, Mavi Akım projesinden sonra TürkAkım da hem Türk ve hem de Avrupalı ortaklarımıza doğalgaz sevkiyatını daha güvenilir kılacak şekilde tasarlandı."

15,75 MİLYAR METREKÜP

Öngörülen takvime uygun şekilde ilerleyen ve 2019'da tamamlanması planlanan TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nden Türkiye'ye yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz sağlanacak.

Bu arada, Türkiye'nin geçen yıl yaklaşık 53,5 milyar metreküplük doğalgaz tüketiminin yüzde 51,82'si Rusya'dan sağlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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