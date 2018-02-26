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Matrix Filmiyle Ünlenmişti! Nokia 8110 Geri Dönüyor

MATRİX FİLMİYLE ÜNLENMİŞTİ! NOKİA 8110 GERİ DÖNÜYOR

Nokia bir efsaneyi daha diriltiyor. Matrix serisi ile ünlenen 8110, 365 liralık fiyatı ile geri dönüyor.

Tarih : 26 Şubat 2018, 23:20
Puan Ver : Matrix Filmiyle Ünlenmişti! Nokia 8110 Geri Dönüyor(6/10)2

Bir yıl önce eski Nokia yöneticileri tarafından kurulan ve Nokia markasının haklarına sahip olan HMD Global, bugüne kadar geliştirdiği orta seviyeli Android telefonlarıyla daha şimdiden pazarda kendine güçlü bir yer edinmeyi başardı. HMD CEO'su Florian Seiche, geçtiğimiz yıl satışa sundukları 11 farklı modelin toplam 30 milyon civarı satış rakamına ulaştığını açıkladı.

İKİ YENİ MODEL SATIŞA ÇIKIYOR

Bir önceki gün iki yeni model ve geçtiğimiz yıl tanıtılan üç telefonun yenilenmiş sürümlerini tanıtan HMD Global, yalnızca bir yıl içerisinde akıllı telefon pazarının en büyük 11. büyük oyuncusu olmayı başardı. Counterpoint Research araştırma şirketine göre, Nokia halihazırda dünyanın bir numaralı cep telefonu markası konumunda.

Şirketin önceki gün tanıttığı Nokia 8, HMD Global'in ilk amiral gemisi telefonu olma unvanını taşıyor. 749 euro fiyat etiketine sahip olan Nokia 8, Samsung ve Huawei'nin amiral gemilerine bir alternatif olarak öne çıkıyor. Önceki yıl satışa sunulan Nokia 8110'un yenilenmiş 4G sürümünün fiyatı ise 79 euro olarak açıklandı.

MAYIS AYINDA RAFLARDA OLACAK

Nokia 8'in nisan ayında satışa çıkacağı belirtilirken, kızaklı 8110 ise mayıs ayında raflardaki yerini alacak. 90'ların yenilenmiş modeli, klasik siyah ve muz sarısı renk seçeneklerine sahip olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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