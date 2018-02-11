Bursa Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Teknolojileri Bölümü öğrencileri, okullarında kurdukları matbaa atölyesinde geçtiğimiz yıl 572 bin liralık üretim yaparak, aylık asgari ücret kadar maaş kazandı.

100 TON KAĞIT İŞLEDİLER

Okullarında bulunan matbaa atölyesinde Bursa'daki hastanelerin matbaa ürünlerini basan öğrenciler, 2017 yılında 100 ton kağıt işleyerek 572 bin liralık üretim yaptı. Bu paranın 60 bin lirası öğrencilere dağıtıldı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm karnelerini basan öğrenciler, ocak ve şubat ayında 300 bin liralık sipariş aldı. Matbaa öğrencileri 2018 yılında 3 milyon liralık üretim yapmayı hedefliyor. Öğrenciler hem üretim yapıp işi öğreniyor, hem de okuldan meslek sahibi olarak mezun oluyor. Bu okuldan mezun olan öğreniciler hemen iş buluyor. Daha çok üretim yaptıkça öğrencilerin kazandığı ücret de artıyor.

"160 BİN LİRA VERGİ ÖDEDİK"

Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Selami Şahin, "2017 yılında 572 bin lira ciro elde ettik. Bunun 160 bin lirasını vergi olarak devlete ödedik. 60 bin lirayı öğrencilerimize dağıttık. 6 bin lirayı ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladık. Öğrenciler hem eğitim görüyor, hem çalışıp para kazanıyor. Biz öğrencilerimizin bu çalışmalarına kamu kurumlarının daha çok destek olmasını istiyoruz. Yıllık 100 ton kağıt işleme siparişi alıyoruz. Bizim yıllık işleme kapasitemiz 500 ton. 400 ton açığımız var; bunu da kurumların desteğiyle tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bizim kadrolu 9 öğretmenimiz, 120 öğrencimiz mevcut. Bu öğrencilerimiz matbaacılığın bütün inceliklerini öğreniyor. Öğrencilerimiz aylık bin 400 lira kazanıyor. Sadece ocak ve şubat ayında 300 bin liralık sipariş aldık. Hedefimiz 3 milyon liralık sipariş almak" dedi.

"HEM OKUYORUZ HEM EĞİTİM ALIYORUZ"

Öğrenci Züleyha Aktaş ise, "Bizler mesleki eğitimimizi teorik olarak görüyoruz. Atölyede bunu pratiğe dönüştürüyoruz. Hem okuyup hem de üretim yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz ay bin 400 lira ücret alan öğrenci Ramazan Kadir de, "Siparişler gelinceye kadar teorik olarak öğrendiğimiz bilgileri pratiğe döküyoruz. Üretim başladıktan sonra el becerimiz ve üretim yeteneğimiz çok gelişti. Geçen ay bin 400 lira ücret aldım. Devletime ve aileme çok faydalı olduğum için kendimle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada