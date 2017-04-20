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Eskişehir Huzur Sevenler ve Destekleyenler Derneği'nin valilik işbirliğiyle başlattığı "Eski Şehrin Dirileri" adlı proje kapsamında, şehit polis memuru Mustafa Yavaş için kısa film çekildi.
Eskişehir Huzur Sevenler ve Destekleyenler Derneği'nin valilik işbirliğiyle başlattığı "Eski Şehrin Dirileri" adlı proje kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu 42 yaşında şehit düşen polis memuru Mustafa Yavaş için kısa film hazırlandı.
Şehit Yavaş'ın hayatını yakınlarının gözünden anlatan kısa filmde, annesi Şaziye, babası Ahmet, ablası Aynur Onutur, eşi Ayşe Yavaş ve yakınlarının anılarına yer verildi.
Eskişehir Huzur Sevenler ve Destekleyenler Derneği Başkanı Necip Fazıl Şahin, AA muhabirine, Eskişehirli şehitlerin anılarını yaşatmak, geride kalan ailelere kalıcı bir anı bırakmak amacıyla kısa film projesi hazırladıklarını belirterek, "Eskişehir Valiliği ve derneğimiz işbirliğinde ailelerden izin alarak, 20 asker ve polis memuru şehidimizin anıları ve hayat hikayelerinin yer aldığı otuzar dakikalık kısa filmler hazırlıyoruz. Bu filmler ailelerine teslim ediliyor. Önümüzdeki günlerde tümü tamamlandıktan sonra filmlerin, ulusal ve yerel televizyon kanallarında yayınlanması için girişimlerde bulunacağız." ifadesini kullandı.
kaynak:sabah
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