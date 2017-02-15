

Mat siyah renge sahip iPhone 7 boya döküyor. İnternette yayılan görüntülere göre telefon bir süre sonra boyasını dökmeye başlıyor. Bir yere çarparak hasar almayan telefonlarda yaşanan bu durum akıllara üretim hatası olup olmadığı sorusunu getirdi. Konunun detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Apple'ın amiral gemisi olan İPhone 7, şimdiye yakaladığı satış başarısı ile firmasına büyük gelir getirmeyi başardı. Pek fazla kronik sorun ile gündeme gelmeyen cihazın ön siparişe açıldığı günden beri bilinense bir sorunu var. Parlak siyah renge sahip olan model çizilmelere karşı aşırı hassas. Apple tarafından da açıklanan bu durum kullanıcılar tarafından benimsenmiş durumda. 128 GB ve 256 GB modellerinde bulunan parlak siyah renk ödenen binlerce liranın bir göstergesi olarak görülüyor. Bu göstergenin eksi yönüyse kolay çizilebilme olarak karşımıza çıkıyordu.



Kasım 2016'dan beri ortaya çıkan iddialara göre ise mat siyah İPhone'lar bir boya sorununa sahip. Kullanıcıların paylaştığı görsellere bakıldığında özellikle hoparlörün olduğu bölüm ve tuşların etrafındaki boyanın çözüldüğü görünüyor. Kılıfla kullanıldığı ve hiçbir darbe almadığı belirtilen cihazlarda boyaların nasıl döküldüğü ise bir muamma.



Apple.com üzerinde açılan tartışma başlığında pek çok kişinin paylaştığı görselde dikkat çeken noktalardan bir tanesi de sorunun her zaman benzer bölgelerde yaşanması. Apple tarafından konu ile alakalı resmi bir açıklama bulunmazken Apple destek birimi kullanıcılara cevaplar verdi. Destek birimine başvuran kullanıcıların tamamına sorunun ‘kozmetik hasar' olduğu ve bu nedenle garanti kapsamında olmadığı söylendi.



Milyonlarca satan İPhone 7'de çıkışından aylar sonra kısıtlı cihazda sorun ortaya çıkması dönemlik bir üretim hatası olmuş olabileceğini akla getiriyor. Kısa süreli yaşanan bir üretim sorunu nedeniyle boyalarda sorun olmuş olması oldukça muhtemel.



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