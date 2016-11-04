

Mastercard, IBM ve General Motors'ın sunduğu dünyanın ilk bilişsel hareketlilik platformu olan OnStar Go sistemine dahil olduğunun müjdesini verdi. Kullanıcılar artık arabalarından inmeden alış veriş yapabilecek.



İşten geç çıktınız, eve koştururken akşam için yiyecek bir şeyler almayı ya da çocuğunuzun “sakın unutma” diye tembihlediği ve ertesi günkü ödevinde kullanacağı kırtasiye malzemesini unuttunuz! “Paha biçilemez her şey için anahtarınız” sloganıyla kullanıcılarına basit, hızlı ve güvenli ödeme çözümleri sunan Mastercard bu tip sahnelerin artık yaşanmaması için General Motors (GM) ve IBM ile işbirliği yaptı. Önümüzdeki yıl içerisinde eve dönerken arabanız size eve gitmeden yapmanız gerekenleri hatırlatacak, üstüne üstlük, arabanızdan inmeden veya cüzdanınıza dokunmadan istediğinizi alıp, ödemesini yapabileceksiniz.



OnStar Go adı verilen bu akıllı mobilite platformu ile, Mastercard'ın güvenli ödeme teknolojilerine çığır açan bir yenisi daha eklenmiş olacak. Platform 2017 yılından itibaren GM marka otomobillere entegre edilmeye başlanacak.



Dijital dönüşümle birlikte tüketici beklentilerinin hızla değiştiği, artık Wi-fi erişimi olan, sesle komut verebildiğiniz, anahtarsız çalışan, uzaktan kumanda edilen arabaların hayal olmadığı günümüzde, temassız ödeme sistemi Masterpass ile OnStar Go entegrasyonu tüketicilerin hızlı, güvenli, pratik ödeme çözümleri arayışına cevap olacak. Müşteriler arabalarının konforunda, kolaylıkla alışverişlerini tamamlayabilecekler.



OnStar Go nasıl çalışıyor?



IBM Watson ile çalışan OnStar Go sistemi, arabanızdan inmeden alışverişe imkan tanırken, müşteri ile mağaza arasında da yepyeni bir bağ kuruyor. Örneğin, müşteri OnStar Go programına dahil olan bir restorandan kahvaltı almak istediğinde, restoran müşteriye geçmişteki tercihlerine dayalı olarak bir menü önerebiliyor. Böylece ne yiyeceğini seçmek ile kaybedilen zaman kazanılıyor, hatta müşteri siparişi önceden verip, ödemesini de arabasından yapabiliyor. Müşteri bu restorandan alışveriş yapmaya devam ettikçe ve tercihlerine yönelik bilgi havuzu büyüdükçe, restoran müşteriye ve zevklerine daha uygun önerilerde bulunabiliyor.



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