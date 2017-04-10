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Mastadon Twitter'a Rakip Olacak

MASTADON TWİTTER'A RAKİP OLACAK

Twitter'a yeni bir rakip geliyor, kısa sürede 40 bin kadar kullanıcıya ulaşan Mastadon, yatırımcı alması halinde kısa sürede dünya geneline yayılması bekleniyor.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:00
Puan Ver : Mastadon Twitter'a Rakip Olacak(7/10)9


Twitter'a yeni bir rakip geliyor, kısa sürede 40 bin kadar kullanıcıya ulaşan Mastadon, yatırımcı alması halinde kısa sürede dünya geneline yayılması bekleniyor.



Sosyal medya platformlarına bir yenisi daha ekleniyor, bu yeni platform Mastadondaha çokTwitter‘a benzer bir şekilde işlev görüyor. Öyle ki bu platformun üreticisi de bir Twitterkullanıcısı olan ve kullandığı platformun kalitesinin seviyesinin düştüğünü görerek yeni bir platform üretmeye giden 24 yaşındaki Alman Eugen Rockho.



Eugen Rockhoelinde bir bütçe olmadan kendi gayreti ve azmi ile yepyeni bir platform oluşturmayı başardı. Şu an için platformun yayınına devam edebilmesi için aylık 800 dolargibi bir ücret gerekirken bunu da platformu kullanan kullanıcıların bağışları ile devam ettiriyor.



Kullanıcıları Memnun Edecek Özellikler



Twitterile baş etmesi şu an zor olsa da platform içindeki yenilikler kullanıcıları tatmin edici özellikte, siteye girdiğiniz güvendiğiniz bir sunuyu seçebilirsiniz, hangi sunucuyu seçerseniz seçin istediğiniz daha doğrusu tüm kullanıcılar ile iletişim halinde olabilirsiniz, ayrıca 140 karaktersınırı bu sitede500 karaktereçıkıyor. Uygulamalar ve servisler için de açık APIsunulurken platform içinde daha önceki sosyal medya platformlarında yer almayan birçok sekmeler yer alıyor.



Diğer platformlar gibi ırkçılık, cinsiyetçilik gibi mesajlar silinip kullanıcılar engellenebilir ayrıca yönetim tarafından silinebiliyor. Şu an için 40 bin civarında kullanıcıya ulaşan uygulama ABD'de yayılması halinde yeni yatırımcılar alarak daha da büyümesi bekleniyor.



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