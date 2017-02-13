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maskeli kişi, girdiği evdeki kadını bıçakladı

MASKELİ KİŞİ, GİRDİĞİ EVDEKİ KADINI BIÇAKLADI

Adana'da bir kadın, evine giren yüzü maskeli kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Tarih : 13 Şubat 2017, 09:36
Puan Ver : Maskeli Kişi, Girdiği Evdeki Kadını Bıçakladı(10/10)8


Adana'da bir kadın, evine giren yüzü maskeli kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.



Alınan bilgiye göre, olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi 70008 Sokak'ta meydana geldi. Eşinin evde bulunduğu sırada Fadime S. (34), çamaşır asmak için balkona çıktı. Çamaşırları astıktan sonra içeri giren Fadime S., karşılaştığı yüzü maskeli bir kişi tarafından 4 yerinden bıçaklandı. Eşinin çığlıklarına uyanan Ümit S. (38), karısını yerde kanlar içinde yatarken buldu. Ümit S.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fadime S.'yi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Fadime S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



 



kaynak:haberler








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