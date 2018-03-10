MASKELİ JET HIRSIZ 10 SANİYEDE TELEFONCU SOYDU AMA KAMERAYA YAKALANDI
Samsun'da maskeli hırsız telefoncu dükkanının camdan kapısını elindeki çekiçle kırıp içeri girdi. Soyguncunun telefonları çalarak iş yerinden kaçması 10 saniyesini aldı. Soygun anları kameraya yansıdı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde GSM operatörüne ait telefoncu dükkanında meydana gelen olayda maskeli hırsız Muhammet K, cam kapıyı çekiçle kırarak içeri girdi. Stantta bulunan 4 bin lira ve bin 635 lira değerindeki 2 adet cep telefonunu yerinden sökerek kaçması 10 saniyesini aldı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
İşyeri sahibi polise şikayette bulundu. Polis yaptığı araştırma sonucu 33 yaşındaki soyguncuyu yakaladı. Gözaltına alınan hırsız suçunu itiraf etti.
ÇALDIĞI TELEFONLARI SATTI
Maskeli hırsızın çaldığı 5 bin 635 lira değerindeki cep telefonları sattığı tespit edildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polisteki sorgulanması tamamlanan soyguncu Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Karısı Ve Kızını Öldüren Caninin Gerekçesi Kan Dondurdu
- Asker Kardeşi Sürpriz Yapıp Düğüne Geldi, Gelin Gözlerine İnanamadı
- 'kim Sözünü Tutsun, Görüşme Olur' Diyen Beyaz Saray Geri Adım Attı
- İsrail Milletvekilinin 'namazda 'israil Ekber' Deyin' Sözü Tepki Çekti
- Uyuyakalan 2 Yaşındaki Kuzenini Traktörle Ezerek Öldürdü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar