MASKARA NASIL SÜRÜLÜR?
Makyajın en son ve en etkili dokunuşu maskara, Bakışları derinleştirmek ve anlam kazandırmak için kullanılan en önemli ayrıntıdır.
Kirpikleri dolgun ya da uzun göstermek için tercih edeceğiniz rimel fırçası iyi bir sonuç almanızda etkili olacaktır.
Gelelim rimel sürümüne
Kendinize uygun fırçalı bir rimel seçtikten sonra rimeli kirpiklerinizin en altına yerleştirin. Bu sırada başınız geride bakışlarınız da tam karşıda olmalı.
Rimeli kirpik diplerinden başlayarak zigzag hareketlerle uçlarına doğru hareketlendirin. Böylece her tel kirpiklerinizin arasına girer ve böylece kirpiklerin birbirine yapışmasını önlemiş olursunuz
Maskaranın uç kısmıyla kirpik diplerine uygulama yapılabilir ve bu uygulama kirpiklerin daha dolgun ve daha volümlü görünmesini sağlar
Eğer gözlerinizin daha çekik görünmesini istiyorsanız rimeli dış uçlara daha yoğun ve belirgin sürmeniz yeterli olacaktır.
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