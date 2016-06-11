O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

maskara nasıl sürülür?

MASKARA NASIL SÜRÜLÜR?

Makyajın en son ve en etkili dokunuşu maskara, Bakışları derinleştirmek ve anlam kazandırmak için kullanılan en önemli ayrıntıdır.

Tarih : 11 Haziran 2016, 11:45
Puan Ver : Maskara Nasıl Sürülür?(5/10)4


Kirpikleri dolgun ya da uzun göstermek için tercih edeceğiniz rimel fırçası iyi bir sonuç almanızda etkili olacaktır.



Gelelim rimel sürümüne



Kendinize uygun fırçalı bir rimel seçtikten sonra rimeli kirpiklerinizin en altına yerleştirin. Bu sırada başınız geride bakışlarınız da tam karşıda olmalı.



Rimeli kirpik diplerinden başlayarak zigzag hareketlerle uçlarına doğru hareketlendirin. Böylece her tel kirpiklerinizin arasına girer ve böylece kirpiklerin birbirine yapışmasını önlemiş olursunuz



Maskaranın uç kısmıyla kirpik diplerine uygulama yapılabilir ve bu uygulama kirpiklerin daha dolgun ve daha volümlü görünmesini sağlar



Eğer gözlerinizin daha çekik görünmesini istiyorsanız rimeli dış uçlara daha yoğun ve belirgin sürmeniz yeterli olacaktır.








Etiketler: Maskara  Nasıl  Sürülür    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER