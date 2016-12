Cenevre Fuarı'nda tanıtıldıktan kısa bir süre sonra ve pek çok Avrupa ülkesinden önce ülkemizde satışa sunulan Levante, markanın sportif lüks SUV sınıfına giriş modeli olarak tanımlanıyor.



Yeni modelin ülkemizde satışa sunulmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan FerMas Üst Düzey Yöneticisi Sinan Saip Bel, “Maserati'nin Levante modelini, Türkiye'de birçok Avrupa ülkesinden önce satışa sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene Türkiye için ayrılan 50 adetlik Maserati Levante modeli kotamızın yarısını şimdiden sattık. Kalan 25 adet Maserati Levante için ise çok yoğun talep alıyoruz” ifadelerini kullandı.



Ülkemizde “sınırlı sayıda” pazarlanan Maserati Levante 350 HP Benzinli Modelin Teknik Özellikleri:







Motor : 6 silindir



Yakıt Tipi : Benzin



Yakıt Sistemi : Direkt Enjeksiyon



Motor pozisyonu : Uzunlamasına



Motor pozisyonu : Önde motor



Silindir hacmi : 2979 cm3



Valf sayısı : 24 valf



Türbin : Turbo + Intercooler



Sıkıştırma Oranı : 9,7



Maksimum beygir gücü : 349 PS or 344 bhp or 257 kW @ 5750 rpm



Maksimum tork : 500 Nm or 368 lb.ft @ 1750-5000 rpm



Çekiş : AWD



Şanzıman : 8 vites Auto



Azami Sürat : 251 km/h



Hızlanma 0 – 100 km/saat (sn) : 6.0 saniye



Yakıt tüketimi – Ortalama: 10.7 L/100 kilometre



Yakıt tüketimi – Extra Urban: 8.3 L/100 kilometre



Yakıt tüketimi – Şehir içi: 14.8 L/100 kilometre



Depo hacmi / Yakıt Tankı / Deposu kapasite : 80 Litre



Menzil : 747 Kilometre