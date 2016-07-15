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Maserati Levante, Göz Kamaştırıyor!

MASERATİ LEVANTE, GÖZ KAMAŞTIRIYOR!

İtalyan otomobil üreticisi Maserati'nin ülkemizdeki temsilcisi FerMas, Maserati Levante'yi en önde geleni 350 beygirlik benzinli olmak üzere, 190 bin Euro'dan başlayan satış fiyatıyla ülkemizde satışa sundu.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 09:51
Puan Ver : Maserati Levante, Göz Kamaştırıyor!(6/10)7


Cenevre Fuarı'nda tanıtıldıktan kısa bir süre sonra ve pek çok Avrupa ülkesinden önce ülkemizde satışa sunulan Levante, markanın sportif lüks SUV sınıfına giriş modeli olarak tanımlanıyor.



Yeni modelin ülkemizde satışa sunulmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan FerMas Üst Düzey Yöneticisi Sinan Saip Bel, “Maserati'nin Levante modelini, Türkiye'de birçok Avrupa ülkesinden önce satışa sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene Türkiye için ayrılan 50 adetlik Maserati Levante modeli kotamızın yarısını şimdiden sattık. Kalan 25 adet Maserati Levante için ise çok yoğun talep alıyoruz” ifadelerini kullandı.



Ülkemizde “sınırlı sayıda”  pazarlanan Maserati Levante 350 HP Benzinli Modelin Teknik Özellikleri:



 



Motor : 6 silindir

Yakıt Tipi :  Benzin

Yakıt Sistemi : Direkt Enjeksiyon

Motor pozisyonu : Uzunlamasına

Motor pozisyonu : Önde motor

Silindir hacmi : 2979 cm3

Valf sayısı : 24 valf

Türbin : Turbo + Intercooler

Sıkıştırma Oranı : 9,7

Maksimum beygir gücü : 349 PS or 344 bhp or 257 kW @ 5750 rpm

Maksimum tork : 500 Nm or 368 lb.ft @ 1750-5000 rpm

Çekiş : AWD

Şanzıman :  8 vites Auto

Azami Sürat : 251 km/h

Hızlanma 0 – 100 km/saat (sn) : 6.0 saniye

Yakıt tüketimi – Ortalama: 10.7 L/100 kilometre

Yakıt tüketimi – Extra Urban: 8.3 L/100 kilometre

Yakıt tüketimi – Şehir içi: 14.8 L/100 kilometre

Depo hacmi / Yakıt Tankı / Deposu kapasite : 80 Litre

Menzil : 747 Kilometre








Etiketler: Maserati  Levante  Göz  Kamaştırıyor    haber

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