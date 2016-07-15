MASERATİ LEVANTE, GÖZ KAMAŞTIRIYOR!
İtalyan otomobil üreticisi Maserati'nin ülkemizdeki temsilcisi FerMas, Maserati Levante'yi en önde geleni 350 beygirlik benzinli olmak üzere, 190 bin Euro'dan başlayan satış fiyatıyla ülkemizde satışa sundu.
Cenevre Fuarı'nda tanıtıldıktan kısa bir süre sonra ve pek çok Avrupa ülkesinden önce ülkemizde satışa sunulan Levante, markanın sportif lüks SUV sınıfına giriş modeli olarak tanımlanıyor.
Yeni modelin ülkemizde satışa sunulmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan FerMas Üst Düzey Yöneticisi Sinan Saip Bel, “Maserati'nin Levante modelini, Türkiye'de birçok Avrupa ülkesinden önce satışa sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene Türkiye için ayrılan 50 adetlik Maserati Levante modeli kotamızın yarısını şimdiden sattık. Kalan 25 adet Maserati Levante için ise çok yoğun talep alıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ülkemizde “sınırlı sayıda” pazarlanan Maserati Levante 350 HP Benzinli Modelin Teknik Özellikleri:
Motor : 6 silindir
Yakıt Tipi : Benzin
Yakıt Sistemi : Direkt Enjeksiyon
Motor pozisyonu : Uzunlamasına
Motor pozisyonu : Önde motor
Silindir hacmi : 2979 cm3
Valf sayısı : 24 valf
Türbin : Turbo + Intercooler
Sıkıştırma Oranı : 9,7
Maksimum beygir gücü : 349 PS or 344 bhp or 257 kW @ 5750 rpm
Maksimum tork : 500 Nm or 368 lb.ft @ 1750-5000 rpm
Çekiş : AWD
Şanzıman : 8 vites Auto
Azami Sürat : 251 km/h
Hızlanma 0 – 100 km/saat (sn) : 6.0 saniye
Yakıt tüketimi – Ortalama: 10.7 L/100 kilometre
Yakıt tüketimi – Extra Urban: 8.3 L/100 kilometre
Yakıt tüketimi – Şehir içi: 14.8 L/100 kilometre
Depo hacmi / Yakıt Tankı / Deposu kapasite : 80 Litre
Menzil : 747 Kilometre
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