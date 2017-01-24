Masaüstü bilgisayar satın alma rehberi yakın zamanda bir bilgisayar almak isteyenler için yol gösterici olacak. Yeni bir masaüstü bilgisayar satın alırken hangi özelliklere dikkat etmelisiniz sizler için derledik.



Masaüstü bilgisayar satın alma rehberi yakın zamanda bir bilgisayar almak isteyenler için yol gösterici olacak. Yeni bir masaüstü bilgisayar satın alırken hangi özelliklere dikkat etmelisiniz sizler için derledik.



Zaman içinde dizüstü bilgisayarlar ve tabletler belli dönemlerde popüler olsa da masaüstü bilgisayarlar hiçbir zaman önemini kaybetmedi. Diğer bilgisayar tiplerine göre çok daha yüksek performans verebilmeleri, parçalarını üst modele geçirmenin kolay olması gibi bir çok neden masaüstü bilgisayarların halen sıkça tercih edilmesinin ardında yatıyor. Taşınabilir olmamalarının dışında birçok açıdan diğer bilgisayar biçimlerinden üstün olan masaüstü bilgisayar alırken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte bu nedenle sizler için bir masaüstü bilgisayar satın alma rehberi hazırladık.



Masaüstü bilgisayar satın almadan ve masaüstü bilgisayar satın alma rehberi yazımıza göz atmadan önce alacağınız bilgisayarı ne amaçla kullanacağınızı iyi düşünmeniz gerek. Oyun oynamak istiyorsanız farklı, grafik veya video işlemek için istiyorsanız ayrı, yazı yazıp günlük işlerinizle ilgilenmek istiyorsanız ise ayrı özelliklere dikkat etmek zorundasınız. Masaüstü bilgisayar modellerine baktığınızda göze çarpan özelliklerden yola çıkarak, birçoğunun ne anlama geldiğini, hangi amaç için hangi bileşenlerin önemli olduğunu sizler için hazırladığımız masaüstü bilgisayar satın alma rehberi içinde bulabileceksiniz.



Boyut ve Biçim



Bilgisayar alırken belki de en son düşünülen şey boyut ve biçim olsa da biz masaüstü bilgisayar satın alma rehberi içinde bunu ilk sıraya almayı uygun gördük. Bunun sebebi ise uzun araştırmalar sonucunda beğenip aldığınız bir bilgisayarı eve getirdiğinizde masanıza ya da odanıza sığmamasıyla yaşayacağınız sorunların önüne geçmek istememiz. Bir masaüstü bilgisayar almadan önce, onu koyacağınız yeri düşünüp ona göre hareket etmeniz gerek. Kasası olan masaüstü bilgisayarlarda farklı kasa boyutları olur. Bu da genelde sistemin sahip olduğu, donanım ve soğutma özelliklerine göre değişir.



En yeni oyunları yüksek performansla oynamak için bir bilgisayar alacaksanız kasa boyutlarının epey büyük olacağını aklınızdan çıkarmayın. Ne kadar çok yüksek performans arıyorsanız kasa içindeki soğutma, güç kaynağı, ekran kartı gibi bileşenlerin de büyüyeceğini, bunların düzgün çalışabilmesi için de geniş bir kasaya ihtiyacınız olacağını unutmayın.



Eğer amacınız evinizin çalışma odasında ya da ofisinizde günlük işlerinizi yapmak, internette gezinmek, bazı basit oyunlar oynamaksa bunun için all-in-one modellerini tercih edebilirsiniz. Kasa ile monitörü bir yerde buluşturan bu masaüstü bilgisayarlar hem yerden tasarruf etmenizi sağlar, hem büyük ekran kullanmanızı kolaylaştırır, hem de genelde şık olan tasarımlarıyla güzel de görünür.



Masaüstü bilgisayarınızı bir medya merkezi olarak kullanmak, içine film ve dizi depolamak ve bunları izlemek için kullanmayı amaçlıyorsanız ise size mini PC modellerini tavsiye edebiliriz. Bu modeller genellikle performans açısından çok şey vadetmez. Televizyonunuzun yanına bile koyabileceğiniz küçük boyutlardaki bu cihazları TV'nize bağlayıp, yanında kablosuz klavye ve fare ile kullanabilirsiniz.



Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız