

İstanbul Karaköy'de bir hamamda iki Fransız kadın turiste cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen hamam çalışanı 4 kişinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3. celsesi görülen duruşmaya, "Basit cinsel saldırı" suçundan 7'şer yıla kadar hapisleri istenen tutuksuz sanıklar C. A., O.C., A.K. ve İ.K. katıldı. Şikayetçi Fransız turistler Zelda S. ile Florine L. ise katılmadı.







Sanık O.C. savunmasında, "Kesinlikle şikayetçiler ve erkek arkadaşları farklı yerlerde kese yaptırmadılar. Aynı yerde kese işlemi yapıldı. Masaj işlemleri odada yapılmıştır. Ancak masaj yapılan odalar koridordan görülebilmektedir" dedi. Tüm sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep ettiler.







"MASÖRLERİN ERKEK OLDUĞUNU SÖYLEDİM, KABUL ETTİLER"







Şikayetçilerin avukatı Ezgi Duman'ın "Kadınlar için özel bir gününüz var mı?" sorusu üzerine sanıklardan C.A, "Çalıştığımız hamam 7 gün erkeklere açıktır. Kadınlar için özel günler yoktur. İsteyen kadın, erkek karışık olarak hamamdan yararlanabilmektedir" dedi.







Sanık A.K. de "Hamamın bayan çalışanı yoktur ve kadınlar için özel günler tahsis edilmiş değildir" dedi. Şikayetçileri ve erkek arkadaşlarını kapıda karşıladığını söyleyen sanık İ.K., "Sormaları üzerine hamama karışık girebileceklerini ve masörlerin erkek olduğunu söyledim. Kabul ettikleri için tesise girdiler. Menüyü gösterdim. Menü üzerinden full paket tabir ettiğimiz kese ve yağ masajı tercihinde bulundular" diye konuştu.







TÜRK VATANDAŞLARA YÖNELİK UYGULAMA SORUSU REDDEDİLDİ







Bunun üzerine avukat Ezgi Duman, "Sanıklardan kadın-erkek karışık olarak hamama girilmesinin Türk vatandaşları için de geçerli olup olmadığının sorulmasını istiyorum" dedi. Ancak Hakim Seyran, "Sorulması istenen sorunun kovuşturmaya katkısı olmayacak nitelikte olması nedeniyle talebin reddine karar verildi" şeklinde tutanağa geçirdi.







"ÇAPRAZ SORGUYA TABİ TUTULMALIYDILAR, HAKKIMIZI KULLANAMIYORUZ"







Sanıkların savunmalarına katılmadıklarını belirten avukat Duman, "Dava konusu olay cinsel saldırı niteliğinde bir olay olup bu tür olaylar genellikle iki kişi arasında geçtiği için mağdurun beyanları önemlidir. Başkaca delil bulunması zordur. Sanıkların çapraz sorguya tabi tutulması varsa çelişkilerin tespit edilmesi gerekir. Biz bu hakkımızı tam olarak kullanamıyoruz" diye konuştu. Reddedilen sorunun cevabının önemli olduğunu ve yeniden sorulmasını talep eden avukat Duman, "Kadınlara masaj yapılırken üstleri açık mıydı?" sorusunu yöneltti. Sanıklar ise kese ve masaj yaptıkları kadınların alt ve üst taraflarının kapalı olduğunu belirterek "Zaten açık olarak kese yapılmasını kabul etmeyiz. Çıplak olmak istese de kabul etmemiz mümkün değil" dediler.







"İFTİRA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"







Sanıkların avukatı Mehmet Akif Tekelioğlu ise "Bir iftira olduğunu düşünüyoruz. Hamamdan aldıkları hizmete teşekkür ederek ayrıldıktan iki gün sonra şikayette bulunulması savunmamızı doğrulamaktadır. Sanıkların savunmaları alınmış olduğundan haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.







Hakim, olayın meydana geldiği hamamda kadın ve erkek müşterilerin birlikte tesise girip giremeyecekleri, yerli-yabancı müşteri ayrımı yönünden farklı uygulama yapılıp yapılmadığının kolluk tarafından ayrıntılı araştırılarak bilgi verilmesinin sağlanmasına karar verdi. Hakim, savunmaları alınan sanıklar hakkında 7 Mart 2015'te adli kontrol kararının da (haftada bir en yakın karakola imza vermek) kaldırılmasına hükmetti. Şikayetçiler ve tanıklar hakkında yazılan yurtdışı istinabe evrakının dönüşünün beklenilmesine karar veren hakim, duruşmayı erteledi.







İDDİANAME...







İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede yabancı uyruklu şikayetçiler Zelda S. ve Florine L'nin 4 Mart 2015 tarihinde hamama gittikleri anlatıldı. Burada 4 şüphelinin, şikayetçilere cinsel saldırıda bulundukları iddia ediliyor. Şüphelilerin "Basit cinsel saldırı" suçundan 2'şer yıldan 7'şer yıla kadar hapsi isteniyor.