MASADAKİ KALP 25 DAKİKA ATTI
Amerika Chicago'da sahibinden çıkarılan bir kalp tam 25 dakika daha çalıştı.
Amerika Chicago'da sahibinden çıkarılan bir kalp tam 25 dakika daha çalıştı. Loyola Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 10 yıldır kokain bağımlısı olduğu için kalbi iflas eden bir hastaya kalp nakli yapıldı. Ancak, iflas eden kalp hastadan çıkarıldıktan sonra konduğu tepsinin içinde tam 25 dakika boyunca atmaya devam etti. Uzmanlar, vücuttan çıkarılan bir kalbin dışarıda en fazla 1 dakika attığını hatırlatırken, Leeds Hastanesi'nden Dr. Klaus Witte, kalbin atmasını sağlayan uyarıcılar nedeniyle "garip hareketler" sergilemiş olabileceğini açıkladı.
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