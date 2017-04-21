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masa başında çalışanların yemesi gerekenler!

MASA BAŞINDA ÇALIŞANLARIN YEMESİ GEREKENLER!

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, masa başında çalışanlar için beslenme önerilerinde bulundu.

Tarih : 21 Nisan 2017, 11:22
Puan Ver : Masa Başında Çalışanların Yemesi Gerekenler!(5/10)5


Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Ağır tempolu ve yoğun ofis çalışmaları kişiyi sağlığından etmeye yeter de artar.



Önce ruhen ve bedenen sağlıklı olmalıyız ki zevkle ve isteyerek çalışalım. Bu yüzden ofis içinde birkaç adım atıp, dolanıp, esneme hareketleriyle bir şekilde vücudu hareketsizlikten uzak tutmak gereklidir. Ayrıca mutlaka 3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde beslenmeye çalışılmalıdır. Lif alımı arttırılmalıdır.



 



kaynak:sabah








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