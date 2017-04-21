MASA BAŞINDA ÇALIŞANLARIN YEMESİ GEREKENLER!
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, masa başında çalışanlar için beslenme önerilerinde bulundu.
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Ağır tempolu ve yoğun ofis çalışmaları kişiyi sağlığından etmeye yeter de artar.
Önce ruhen ve bedenen sağlıklı olmalıyız ki zevkle ve isteyerek çalışalım. Bu yüzden ofis içinde birkaç adım atıp, dolanıp, esneme hareketleriyle bir şekilde vücudu hareketsizlikten uzak tutmak gereklidir. Ayrıca mutlaka 3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde beslenmeye çalışılmalıdır. Lif alımı arttırılmalıdır.
kaynak:sabah
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