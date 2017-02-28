MART'TA FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ YÜZDE 50
Fed'in Mart ayı toplantısında faiz artırımına gitme ihtimali, Başkan Trump'ın konuşması öncesinde yüzde 50'ye tırmandı
Tahvil piyasası, Fed'in Mart ayı toplantısına sadece iki hafta kala, faiz artırımına gidilebileceğinin farkına vardı.
Fed Başkanı Janet Yellen ve diğer Fed yetkilileri her toplantının “canlı” olduğu konusunda uyarılarda bulunuyordu; bu uyarılar 14 – 15 Mart toplantısı için de geçerliydi. Buna karşın traderlar Merkez Bankası'nın Mart ayında faizlerde artırıma gidebileceği konusunda -şimdiye kadar- ikna olmuş değildi. Fed'in gelecek ayki toplantısında faiz artırımına gitme ihtimali, Pazartesi günü yüzde 50'ye tırmandı. Fed fonlama oranı vadeli kontratlarına bakılacak olursa piyasa, olası bir Mart faiz artırımına Cuma gününe göre yüzde 10 daha fazla ihtimal veriyor. Aynı şekilde swaplarda faiz artrıımı ihtimalinin arttığını işaret ediyor.
Faiz artırımı beklentilerinin yükselmesine ilişkin birçok neden olsa da analistler herhangi birini ana unsur olarak gösteremiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Washington'da kamu harcamalarına ilişkin planını açıklamaya hazırlanıyor. Dow Jones Endeksi ardı ardına 12. seansta da yükseliş kaydetti. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, politika yapıcıların piyasa beklentilerine aşırı dikkat etmeden faiz artırımı konusunda geç davranmaktansa erken davranmaları gerektiğini belirtmişti.
kaynak:bloomberght
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