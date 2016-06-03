

Galatasaray'ın büyük umutlarla devre arasında Norveç'in Molde takımından transfer edilen Martin Linnes, kendi ülkesi Norveç basınına konuştu.







Yeni takımında kötü bir sezon geçirdiğini söyleyen Linnes "Türkiye'de sürekli etrafınızda bir baskı var, bu yüzden çok yoruldum. Molde'den çok farklı. Kötü geçen sezonun ardından kupa finali bizim son şansımızdı. Oyuncular ve kulüp birlik olup bu sezonda inanılmaz öneme sahip kupayı kazanmayı başardık" diye itiraflarda bulundu.