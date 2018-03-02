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Mart kapıda fena baktıracak! Meteoroloji tarih ve saat verip uyardı

MART KAPIDA FENA BAKTIRACAK! METEOROLOJİ TARİH VE SAAT VERİP UYARDI

İstanbul ve çevresinde yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Tarih : 02 Mart 2018, 19:10
Puan Ver : Mart Kapıda Fena Baktıracak! Meteoroloji Tarih Ve Saat Verip Uyardı(8/10)4

İstanbul ve çevresinde yarın şiddetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına yaşanması tahmin ediliyor.

SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARI YAPILDI

Saatte hızı 50-70 ile 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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